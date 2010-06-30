Сбербанку украинские банки не нужны

Российский «Сбербанк» намерен развивать в Украине собственную сеть финучреждений и не планирует приобретать украинские банки, заявил глава правления «Сбербанка» Герман ГРЕФ.

«Наш опыт показывает, что органический рост может быть значительно более рациональным, чем приобретение (банка). У нас достаточно ресурсов для того, чтобы развить свой собственный бренд, свой собственный банк. Покупать какую-то старую сеть и потом заниматься реинвестициями в нее - очень дорогое и не всегда оправданное удовольствие», - сказал ГРЕФ журналистам после открытия в Ялте отделения «Сбербанка».

«Наши планы - в течение нескольких лет существенно расширить свое присутствие (в Украине). Я думаю, мы будем здесь банком номер один», - заявил руководитель российского финучреждения.

Кроме того, ГРЕФ сказал, что улучшение отношений между Украиной и Россией может привести к росту инвестиций в украинскую экономику. «Политическое потепление, очевидно, перейдет в существенное наращивание инвестиций», - отметил он.

По мнению ГРЕФА, вслед за «Сбербанком» в Украину придут российские компании - его клиенты. «Так устроен мир: сначала приходят финансовые учреждения, финансовые ресурсы, а потом приходят клиенты, те, кто инвестируют», - сказал руководитель «Сбербанка».