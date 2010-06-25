Крымчанин обвинил экс-соратников Луценко в краже бренда (фото)

Президент корпорации «Укргазпром», житель Крыма Александр МАЛАХОВ заявляет, что депутаты Верховной рады Украины Давид ЖВАНИЯ и Виктор ШЕМЧУК незаконно заимствовали у него запатентованный бренд «право выбора», использовав словосочетание для названия создаваемой в парламенте депгруппы, сообщила пресс-служба компании.

МАЛАХОВ утверждает, что он еще в прошлом году использовал словосочетание на своих билбордах «по всей территории Украины, в том числе - в Крыму».

«Я хотел обратить внимание людей не на свою персону, а на то, что у каждого жителя Крыма и Украины всегда есть «право выбора», поскольку мы живем в свободной демократической стране, и ее граждане должны знать, что такое право у них есть», - сказал президент корпорации «Укргазпром».

МАЛАХОВ против того, чтобы под названием «Право выбора» существовала депутатская группа или любое другое образование.

«Есть элементарные этические нормы. Народные депутаты Давид ЖВАНИЯ и Виктор ШЕМЧУК могли хотя бы поинтересоваться, а нет ли уже у кого-то прав на этот бренд? Я не держу на них зла, но создавать депутатское объединение и одновременно нарушать закон - просто недопустимо. Сможет ли эта депутатская группа разрабатывать нужные стране законы, если ее члены сами их нарушают?», - сказал он.

МАЛАХОВ считает «заимствование» нарушением закона об авторских и смежных правах.

Он пока не решил, будет ли обращаться в суд для защиты авторских прав.

ЖВАНИЯ, депутат из фракции «Наша Украина-Народная самооборона», 23 июня объявил о создании в Раде группы «Право выбора».

В свою очередь ШЕМЧУК (фракция НУ-НС) сообщил, что в состав группы вошли 12 депутатов.