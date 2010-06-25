Янукович назначил главного охранника Крыма
09:38, 25 июня 2010Крым
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Президент Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Станислава ШАПОРТОВА директором департамента охраны в Автономной республике Крым управления госохраны Украины, говорится в указе, текст которого размещен на официальном сайте главы государства.
ШАПОРТОВ одновременно будет работать замначальника управления госохраны.
ЯНУКОВИЧ в мае освободил Сергея НЕВЗОРОВА от должности заместителя начальника управления - директора департамента в Крыму.
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