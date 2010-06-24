Рада назначит дату выборов мэров на следующей неделе - минюст

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявляет, что Верховная Рада на следующей пленарной неделе (29 июня - 2 июля) назначит дату выборов в органы местного самоуправления, передает УНИАН.

«В первую очередь я хотел бы, чтобы прекратились попытки каким-то образом избежать выборов. И в связи с этим просил бы тех, кто сегодня прилагает усилия, чтобы выборов не было, направить энергию в более праведные и конституционные дела, чтобы на будущей неделе было принято решение, касающееся даты выборов», - сказал ЛАВРИНОВИЧ на брифинге.

Говоря о выборах в органы местного самоуправления, министр отметил, что такой законопроект подготовлен уже много месяцев назад и прошел профессиональные и политические дискуссии.

«Я надеюсь, что будет понимание того, что хранить пропорциональную избирательную систему с закрытыми списками для выборов органов местного самоуправления - это сомнительно с точки зрения конституционности, а с точки зрения целесообразности формирования представительства граждан в своих территориальных обществах эта система выглядит не совсем адекватной», - отметил ЛАВРИНОВИЧ.

Такоже он выразил надежду, что не будет угроз для рассмотрения законопроекта в сессионном зале ВР и законопроект будет поддержан депутатами.