Янукович и Азаров в ближайшие дни посетят Севастополь - депутат

Премьер-министр Николай АЗАРОВ, а затем президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в ближайшее время посетят Севастополь, сообщил депутат Верховной рады от Партии регионов Иван ВЕРНИДУБОВ в эфире муниципальной ТРК «Народный канал».

«На днях в Севастополь будет премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ. Это будет одна из первых его поездок после отчета по итогам 100 дней руководства страной. Я думаю, что, посещая Севастополь, вряд ли премьер откажет себе в удовольствии пообщаться с севастопольцами, в частности, выступить по телевидению. Севастопольцы смогут задать ему вопрос, как он относится к Севастополю», - сказал парламентарий.

По словам ВЕРНИДУБОВА, в начале июля в Севастополе «обязательно будет президент Украины».

Как сообщил УНИАН информированный источник в городской администрации Севастополя, ЯНУКОВИЧ приглашен на празднование Дня ВМС Украины, который ежегодно отмечается в первое воскресенье июля.