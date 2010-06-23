Янукович пожурил чиновников за отдых за границей

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о необходимости разработки специального закона о восстановлении туристической инфраструктуры Крыма, передает УНИАН.

Глава государства назвал Крым жемчужиной Украины и выразил недоумение из-за разрушения его инфраструктуры в течение многих лет.

«Что, мы с вами не ездим за границу? Не видим, как развиваются курорты? Почему так относимся к нашей жемчужине?», - заявил ЯНУКОВИЧ на расширенном заседании правительства.

Он призвал совместно разработать закон о Крыме. «Потому что он (Крым) самостоятельно ничего не сможет сделать», - считает президент.

ЯНУКОВИЧ подверг критике большинство чиновников, которые едут отдыхать за границу, а не в Крым.

«Нужно ехать в Крым и вкладывать в Крым деньги и сердце», - сказал глава государства.