Ливень повредил 430 га посевов ячменя в крымском селе

Около четырехсот тридцати гектаров посевов ячменя повреждены в Крыму из-за сильных дождей, которые прошли во вторник, 22 июня, сообщила пресс-служба министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.

Пострадал озимый ячмень на площади порядка 300 га и яровой - на площади около 130 га в красногвардейском селе Зерновое, на землях частного сельскохозяйственного предприятия.

Комиссия райгосадминистрации уточняет убытки.