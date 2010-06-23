Ливень повредил 430 га посевов ячменя в крымском селе
10:38, 23 июня 2010Крым
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Убытки уточняются
Около четырехсот тридцати гектаров посевов ячменя повреждены в Крыму из-за сильных дождей, которые прошли во вторник, 22 июня, сообщила пресс-служба министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.
Пострадал озимый ячмень на площади порядка 300 га и яровой - на площади около 130 га в красногвардейском селе Зерновое, на землях частного сельскохозяйственного предприятия.
Комиссия райгосадминистрации уточняет убытки.
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