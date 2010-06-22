Совет регионов при Януковиче переносится из Ялты в Киев

Выездное заседание Совета регионов при президенте Украины, которое планировалось провести в середине этой недели в Ялте, отменяется. Заседание пройдет в Киеве, сообщил республиканский комитет по информации, не уточнив дату.

«В связи с проведением заседания Совета регионов при президенте Украины в Киеве выездное заседание в Автономной республике Крым отменяется», - говорится в распространенном во вторник сообщении комитета.

Совет регионов создан в апреле по указу Виктора ЯНУКОВИЧА и является консультативно-совещательным органом при президенте.

Главная цель Совета - наладить сотрудничество государственной власти и органов местного самоуправления в вопросах реализации региональной политики страны.