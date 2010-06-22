Спирт на миллион гривен везли в Крым под видом бумаги для ксерокса

Сотрудники налоговой милиции изъяли в Крыму тридцать шесть тысяч литров спирта на сумму более 1 млн. грн., которые водитель грузового автомобиля перевозил под видом бумаги для ксерокса.

Налоговики задержали «ДАФ» с полуприцепом в районе трассы Красноперекопск-Джанкой-Феодосия в рамках операций «Щит», «Курорт» и «Акциз», сообщила пресс-служба крымской налоговой.

39-летний житель Черкасской области предъявил документы о перевозке бумаги для ксерокса, хотя в грузовике на самом деле находились пять металлических емкостей, заполненных жидкостью с характерным запахом спирта.

«Согласно сопроводительным документам, «бумага для ксерокса» перевозилась от предприятия одной из областей Украины в адрес коммерческой фирмы Симферополя», - говорится в пресс-релизе.

Кроме спрта, налоговая изъяла грузовик с полуприцепом.