МЧС дали 12 миллионов на разминирование штолен Севастополя

Кабинет министров Украины выделил министерству по вопросам чрезвычайных ситуаций 12 миллионов гривен из государственного бюджета для разминирования Инкерманских штолен в Севастополе, сообщил на пресс-конференции в Киеве глава МЧС Нестор ШУФРИЧ, передает УНИАН.

Министерство также планирует завершить работы по выявлению, вывозу и обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны с прибрежной территории ландшафтного музея «Керченская крепость».