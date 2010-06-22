МЧС дали 12 миллионов на разминирование штолен Севастополя
13:13, 22 июня 2010Крым
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Деньги из госбюджета
Кабинет министров Украины выделил министерству по вопросам чрезвычайных ситуаций 12 миллионов гривен из государственного бюджета для разминирования Инкерманских штолен в Севастополе, сообщил на пресс-конференции в Киеве глава МЧС Нестор ШУФРИЧ, передает УНИАН.
Министерство также планирует завершить работы по выявлению, вывозу и обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны с прибрежной территории ландшафтного музея «Керченская крепость».
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