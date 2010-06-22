Севастополь канючит. За флот Россия и Украина могли бы платить больше

Финансовое участие России в развитии социально-экономической сферы Севастополя, предусмотренное межправительственными соглашениями, должно быть увеличено в четыре раза, заявил председатель севастопольской государственной администрации Валерий САРАТОВ.

«Цифра участия в Севастополе должна быть увеличена в четыре раза. Что с этого будет, пока я сказать не готов, но мы все соответствующие документы уже подготовили, обосновали», - сказал губернатор журналистам.

Субвенция из бюджета РФ на текущий год составит 38,2 млн. грн., в предыдущие годы - была немного меньше.

«Цифра участия российского флота, России по той методике, которая имеется в развитии Севастополя, «привязана» к тринадцати тысячам военнослужащих. Я думаю, что это не совсем правильно. Помимо этих военнослужащих, в их семьях есть семь тысяч детей, которые, как севастопольцы, пользуются всем. Помимо этого, у нас людей, которые за это время ушли на пенсию, - порядка шести с половиной тысяч, и это люди, которые тоже не работали на государство Украина. Плюс ко всему еще есть такая категория людей - их где-то пять с половиной тысяч - это так называемые советские офицеры, то есть, люди, которые служили в Советском Союзе, присягу (на верность) Украине не принимали», - заявил САРАТОВ.

Он считает, что нужно поднимать перед РФ вопрос о субвенции, рассчитанной на 52 тысячи человек.

«Корректно говорить и ставить вопрос перед Россией, что сегодня к ЧФ прямое отношение, не косвенное - мы не берем здесь во внимание, скажем, жен военных, которые работают у нас на предприятиях, они платят налоги - имеет пятьдесят две тысячи человек, а не тринадцать тысяч», - сказал председатель севастопольской администрации.

Председатель администрации отметил: после подписания соглашения о ЧФ РФ прозвучали из уст первых руководителей России «предложения о том, что надо поучаствовать в Севастополе - и вот мы предлагаем такой конкретный механизм».

САРАТОВ в очередной раз заявил, что Севастополь должен получать минимум 202, а не 107 млн. грн. компенсации в виде субвенции из госбюджета, как предусмотрено основным финансовым документом на этот год, убытков от пребывания Черноморского флота РФ на землях города.

«Эти деньги не посчитаны с воздуха, под всеми этими делами есть участки, которые занимает Черноморский флот, и мы в данной ситуации упираемся на то, что поменялась арендная ставка, и мы эту цифру будем доказывать», - сказал губернатор.

САРАТОВ намерен обсудить этот вопрос с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.