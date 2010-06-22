Местные выборы в 2011 году признаны неконституционными

Конституционный суд (КС) Украины признал неконституционным проведение выборов в органы местного самоуправления в 2011 году.

Как передает корреспондент УНИАН, решение КС обнародовал во вторник председатель суда Андрей СТРИЖАК.

КС признал законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно сроков полномочий Верховного совета Крыма, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей 3 марта 2010 года отвечающим требованиям статей 157 и 158 Основного закона.

Проект закона предлагает установить срок полномочий крымского парламента и местных советов на пять лет. Срок полномочий сельских, поселковых и городских председателей предусмотрено установить также на пять лет.

КС мотивировал свое решение тем, что, в соответствии с правовой позицией, изложенной судом в решении 10 июня 2009 года, сроки проведения выборов являются важным институтом гарантии реализации избирательных прав граждан, а отмена выборов в органы местного самоуправления или перенос сроков их проведения по основаниям, не предусмотренным законом, является нарушением этих прав граждан.

КС считает, что регулирование законодателем правоотношений, связанных с датой проведения голосования на выборах органов и должностных лиц местного самоуправления, а также с приостановкой их полномочий, должно осуществляться в соответствии с п. 30 ч. 1 ст. 85, ст. 91, п. 20 ч. 1 ст. 92 Конституции Украины только после внесения предложенных в нее изменений путем принятия отдельного правового акта.

КС признал пункты 2, 3, 4 раздела 2 «Заключительные и переходные положения» законопроекта о внесении изменений в Конституцию не отвечающими требованиям ч. 1 ст. 157 Основного закона.