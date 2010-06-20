Москва и Севастополь подпишут "большую программу" сотрудничества, заявил мэр российской столицы Юрий ЛУЖКОВ во время встречи в Москве с председателем севастопольской государственной администрации Валерием САРАТОВЫМ.

"Мы сегодня договорились помогать Севастополю в решении социальных задач. Будет подготовлена большая программа нашего взаимодействия на последующие годы", - цитирует ЛУЖКОВА пресс-служба севастопольской администрации.

САРАТОВ со своей стороны отметил, что в новых политических условиях, когда подписано соглашение о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Украине, достигнута договоренность "вывести отношения между Москвой и Севастополем на новый уровень".

"Мы договорились о том, чтобы рассмотреть вопрос юридических отношений между городами", - заявил севастопольский губернатор.

Как сообщает администрация, программа сотрудничества будет подписана в ближайшее время после согласования служб двух городов.