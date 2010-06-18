Министр юстиции: вариантов нет - выборы состоятся 31 октября

31 октября 2010 года является безальтернативной датой проведения выборов в органы местного самоуправления в Украине, заявил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, передает УНИАН.

“Вариантов нет - выборы состоятся 31 октября”, - сказал ЛАВРИНОВИЧ на пресс-конференции в Киеве.

Министр убежден, что до конца текущей сессии парламента будут проведены консультации, в том числе и по внесению изменений в избирательное законодательство, и Верховная Рада примет все необходимые решения.

“Все это будет завершено, выборы состоятся”, - заявил ЛАВРИНОВИЧ.

Напомним, президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает целесообразным провести местные выборы по смешанной системе 31 октября.