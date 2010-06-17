Минздрав: слишком мало аптек продают психотропные средства

Низкий уровень обеспечения населения обезболивающими лекарственными средствами наблюдается в Украине, заявил министр здравоохранения Зиновий МЫТНИК на совещании в Киеве, передает УНИАН.

«На крайне низком уровне находится обеспечение потребностей населения, особенно онкобольных, обезболивающими лекарственными средствами, в том числе наркотическими и психотропными средствами», - сказал МЫТНИК.

Он отметил, что особенно это касается сельских населенных пунктов и городов районного значения.

Такая ситуация сложилась из-за того, что сегодня лишь 693 аптеки разных форм собственности из 12 тысяч 600 работающих в Украине получили лицензии и имеют право отпускать наркотические и психотропные средства на основании рецептов. Кроме того, эти аптеки работают лишь в 409 населенных пунктах из 669.

«Следует отметить крайне негативное влияние на уровень доступности и полноты обеспечения населения указанными лекарственными средствами, резкое сокращение сети коммунальных и государственных аптечных заведений. Еще одна проблема - необоснованное назначение врачами дорогостоящих лекарственных средств, в то время, когда можно было применить более дешевые», - сказал МЫТНИК.

По мнению министра, для обеспечения эффективности госрасходов на лекарства необходимо внедрить систему государственной регистрации цен на те средства, которые закупаются за госсредства. Подобная регистрация существует во многих странах мира, отметил МЫТНИК.