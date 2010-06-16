Спикер Крыма поехал в Петербург слушать Медведева и Саркози

Председатель Верховного совета Крыма Владимир Константинов по приглашению российской стороны примет участие в международном экономическом форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге (РФ) 17-19 июня, сообщила пресс-секретарь спикера Алла Горева.

"Форум откроет выступление президента России Дмитрия Медведева. Во второй день запланировано выступление президента Франции Николя Саркози", - отметила Горева.

В рамках форума пройдут дискуссии, посвященные глобальным проблемам мировой экономики, российской специфике, влияние сферы высоких технологий на экономику и бизнес.

В обсуждениях примут участие представители крупнейших компаний мира. На сегодняшний день, сказала пресс-секретарь, участие подтвердили руководители Total, BP, Siemens, Telenor, Intel.

Основной темой форума в этом году станет тема модернизации.

"Участники обсудят, каким образом Россия и другие страны мира собираются модернизировать национальные и мировую экономики. Форум предоставит ведущим представителям мировой общественности, ответственным за принятие решений, возможность оценить меры, принятые после кризиса, изучить ключевые глобальные макроэкономические параметры и обменяться мнениями по разработке стратегий дальнейшего экономического развития", - сообщила Горева

В этом году ряд мероприятий решено перевести в новый для форума формат - брифинги.

"На брифингах будут затронуты темы построения Таможенного союза, совершенствования миграционной и бюджетной политики", - сказала пресс-секретарь спикера.