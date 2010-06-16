Крым ждет сигнал Киева для назначения даты своих выборов

Депутаты Верховного совета Крыма не захотели определяться с датой проведения выборов в высший представительный орган автономии до назначения ВР Украины даты очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей.

Предложение назначить выборы на 31 октября этого года поддержали только 12 из 89 парламентариев, присутствовавших в зале заседаний. Всего в ВС Крыма 100 депутатов.

Автор проекта - лидер фракции «Коммунисты» Вячеслав ЗАХАРОВ ссылался на предложение президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА провести местные выборы осенью.

«Я внес предложение поддержать инициативу Виктора Федоровича ЯНУКОВИЧА и определить выборы в Верховный совет Крыма 31 октября. Я просил бы вас поддержать предложение Виктора Федоровича ЯНУКОВИЧА», - сказал коммунист, обращаясь к депутатам крымского парламента, где коалицию создали представители Партии регионов (ПР) и их союзники.

«Это (дата выборов) политическое решение, оно сейчас будет приниматься (ВРУ). Вот когда будет принято решение, тогда мы соберемся. Будет 31-ое (октября), примем 31. Чего мы будем сейчас смешить людей?», - сказал журналистам спикер крымского парламента, представитель ПР Владимир КОНСТАНТИНОВ.

Коммунисты не первый раз пытаются определить дату выборов в ВС Крыма. Ранее ЗАХАРОВ предлагал назначить волеизъявление на конец июня.