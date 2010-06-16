Парламент Крыма просит суд заняться геройством командира УПА

Верховный совет Крыма обратился в Конституционный суд (КС) с просьбой проверить конституционность указа времен президентства Виктора ЮЩЕНКО о присвоении командиру украинской повстанческой армии Роману Шухевичу звания Героя Украины посмертно.

За утверждение представления в КСУ проголосовали 82 из 94 депутатов, присутствовавших в среду на заседании крымского парламента. Всего в ВС автономии 100 парламентариев.

«Шухевич никогда не был гражданином Украины, и его возможные заслуги не могут быть связаны со становлением и развитием независимой Украины, соответственно, ему не может быть присвоено звание Герой Украины», - считают депутаты.

В обращении в Конституционный суд парламентарии ссылаются на закон о государственных наградах и устав звания «Герой Украины».

Депутаты отмечают, что звание присваивается гражданам Украины за выдающиеся героический поступок или трудовые достижения и не присваивается за заслуги, которые имели место в прошлом и не связаны со становлением и развитием независимого украинского государства.

ЮЩЕНКО присвоил Шухевичу звание героя в октябре 2007 года.

Напомним, крымский парламент в феврале просил КСУ признать неконституционным указ ЮЩЕНКО о присвоении лидеру организации украинских националистов Степану Бандере звания Героя Украины.

Конституционный суд в апреле отказался открывать производство из-за несоответствия представления ВС Крыма требованиям, предусмотренным Конституцией и законом о КСУ.