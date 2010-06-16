Два коммуниста из четырех вылетают из правительства Крыма

Верховный совет Крыма по представлению главы Совета министров автономии - члена Партии регионов Василия ДЖАРТЫ досрочно освободил коммуниста Юрия КОРНИЛОВА от должности вице-премьера и принял отставку его однопартийца Валерия ЛАВРОВА с поста министра образования и науки региона.

Освобождение КОРНИЛОВА поддержали 67 из 92 депутатов, присутствовавших в зале заседаний крымского парламента в среду, отставку ЛАВРОВА - 69 из 90. Всего в ВС Крыма 100 парламентариев.

Главной причиной освобождения представителей КПУ от должностей в Совете министров ДЖАРТЫ назвал невхождение фракции «Коммунисты» в новую коалицию в крымском парламенте.

«Отсутствие коммунистов в этой коалиции говорит о том, что они занимаются популизмом и не более того», - сказал премьер.

Кроме того, заявил ДЖАРТЫ, он учитывал профессиональные качества чиновников, их отношение к работе, состояние здоровья.

Лидер фракции «Коммунисты» Вячеслав ЗАХАРОВ просил спикера снять вопрос об освобождении КОРНИЛОВА, поскольку он сейчас находится на больничном, и призвал депутатов не голосовать за отставку ЛАВРОВА, потому что министр написал заявление не по собственной инициативе.

«ЛАВРОВ написал заявление, потому что его категорически снимают с работы. Василий Георгиевич (ДЖАРТЫ), мы же помним, как примерно седьмого числа решался вопрос по стеклопакетам - 800 тысяч евро - кто приходил, что предлагал, какой фирме отдать. Естественно, Валерий Васильевич (ЛАВРОВ) остался тем, кто стоит на букве закона. Я считаю, что в данном случае - это месть», - сказал лидер фракции «Коммунисты».

Глава парламента автономии Владимир КОНСТАНТИНОВ заявил, что решение об освобождении КОРНИЛОВА является политическим, и закон при его принятии не нарушался.

«Это не процедурное увольнение. Дальше они (чиновники) вступают во взаимоотношение по КЗОТу с Советом министром. Он (Совмин) может уволить или может оставить, может дождаться, пока он (КОРНИЛОВ) выйдет (с больничного), может дать до октября доработать», - сказал спикер журналистам.

Еще два выдвиженца Компартии - министр по делам семьи и молодежи Татьяна ЕЖОВА и глава комитета по торговле и защите прав потребителей Владимир ЛЫСЕНКО - сохранили должности в Совмине.