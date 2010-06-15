Крым распределил 500 млн. грн. субвенций на свое развитие

Совет министров Крыма распределил 500 миллионов гривен, которые регион получит в этом году на социально-экономическое развитие автономии в качестве субвенции из государственного бюджета Украины.

"Кабинет министров Украины впервые за последние 10 лет выделил Крыму столь крупную сумму на развитие", - утверждает пресс-служба правительства автономии.

Более 150 млн. грн. будут направлены на ремонт дорог и улиц общей протяженностью 47 километров.

99 млн. грн. пойдут на покупку 144 единиц техники для коммунальной предприятий.

44,3 млн. грн. хотят направить на рекультивацию полигона твердых бытовых отходов в Гаспре.

27 млн. грн. будут потрачены на строительство новой троллейбусной линии в Симферополе длиной девять километров, 15 млн. грн. - на реконструкцию городского канализационного коллектора.

10 млн. грн. будет выделено на защиту Ливадийского дворца от оползня, на реставрацию Дома-музея Чехова в Ялте - 2 млн. грн., благоустройство территории дома-музея Волошина в Коктебеле и строительство нового хранилища для музейных фондов обойдутся почти в 3 млн. грн.

6,2 млн. грн. предусмотрены на строительство Дома малютки в Симферополе на 100 мест, 11,7 млн. грн. - на реконструкцию республиканского онкодиспансера с установкой нового оборудования.

Деньги также пойдут на строительство 24 новых котельных при школах, детских садах, больницах Крыма, ремонт и газификацию дошкольных и среднеобразовательных учебных заведений.

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ также заявил, что вскоре автономия получит еще 100 млн. грн. субвенции по линии министерства жилищно-коммунального хозяйства Украины.

По данным предыдущего руководства Крыма, в 2007 году на развитие автономии Украина выделила 251 млн. грн. субвенции из госбюджета, в 2008 году - 51 млн. грн., в 2009 году - "ни одной копейки".