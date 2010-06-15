Совмин Крыма советует регионам ускорить оценку земель

Совет министров Крыма рекомендует органам местного самоуправления автономии предусмотреть в бюджетах на этот год средства на проведение денежной оценки земель населенных пунктов полуострова, говорится в постановлении крымского правительства.

Автономная республика по темпам проведения земельной оценки находится на одном из последних мест в Украине.

«В Крыму, начиная с 1997 года, проведена денежная оценка земель 212 населенных пунктов, что составляет 21% от общего количества, или 52% от их общей площади», - говорится в документе.

Работы должны быть организованы и в тех селах, поселках и городах, где оценка стоимости земли проводилась до 2004 года.

52 населенных пункта Крыма продолжают использовать документы с истекшим сроком действия.

«Размер земельного налога там в 5-6 раз ниже размера налога, установленного законом «О плате за землю», - заявляет Совет министров.

Регионы Крыма до 1 июля должны сообщить о ходе работ в республиканский комитет по земельным ресурсам.

Оценка стоимости земли поможет наполнить местные бюджеты, считает Совмин.