Крым отметил государственный праздник северной соседки Украины

Cторонники восточнославянского единства РФ, Украины и Белоруссии шествием и митингом в Симферополе отметили День России вечером в субботу.

«Несмотря на то, что мы оказались за пределами Российской Федерации, мы все эти годы живем вместе с Россией, мы переживаем за неудачи России, мы радуемся ее успехам», - сказал на митинге первый вице-спикер Верховного совета Крыма, сопредседатель всекрымского движения «Русское единство» Сергей ЦЕКОВ.

Предварявшее митинг шествие, которое собрало около двух тысяч человек, открывали десять казаков на лошадях. За ними шла молодежь с огромным флагом России.

Под музыку оркестра активисты движения «Русское единство» и представители казачьих организаций прошли от здания крымского парламента по центру Симферополя до главной площади города. Они несли транспаранты «12 июня - День России! С праздником вас, дорогие соотечественники» и «Слава великой России!», флаги «Русского единства», РФ, Крыма, Андреевские флаги, периодически скандируя «Россия! Россия! Ура!» и «Севастополь! Крым! Россия!».

Митинг на центральной площади города открылся гимнами РФ, Украины и Крыма.

«Мы вместе должны воссоздать единство нашей великой Родины. Да, это будет единство в стиле двадцать первого века - останутся президенты, депутаты, гимны и гербы, но мы, святая Русь, должны жить вместе: Россия, Украина, Беларусь», - заявил депутат Госдумы РФ Сергей МАРКОВ.

Акция завершала четвертый фестиваль «Великое русское слово», который проходил на полуострове с 6 июня.

Тем временем, несколько десятков активистов партии «Русский блок» провели шествие по центральным улицам Севастополя. Они несли в руках 30-метровый российский триколор.

Во Владимирском соборе, усыпальнице русских адмиралов, состоялся молебен во славу России.

Праздничные мероприятия в честь Дня России проходят в частях и на кораблях Черноморского флота.