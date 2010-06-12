Фестиваль военных оркестров открылся в Севастополе

Международный фестиваль военных оркестров Sevastopol Military Tattoo открылся в субботу маршем-парадом музыкантов по центральному кольцу Севастополя.

Фестиваль посвящен Дню города и является вторым, самым масштабным, из пяти проектов севастопольского фестиваля «Война и мир», стартовавшего месяц назад и объединившего выставки фотографий, арт-перфомансы, полеты на воздушных шарах, кино, концерты классической музыки.

Программа фестиваля военных оркестров - своеобразный экскурс в историю зарождения и развития военно-музыкального искусства.

Зрители Sevastopol Military Tattoo смогут увидеть, услышать и оценить разные исполнительские школы, проследить европейскую и советскую линии развития этого искусства, сообщила пресс-служба городской администрации.

В фестивале, помимо украинских и российских оркестров, принимают участие коллективы из Турции и Германии.

Sevastopol Military Tattoo продлится до 14 июня.

Слово «tattoo» произошло от понятия «отбой».

История фестивалей военных оркестров началась в XVII веке, в стане британских войск, оккупировавших Голландию. Каждый вечер командование посылало гарнизонных барабанщиков в город, чтобы вернуть солдат обратно в казармы, и дать сигнал «отбой» держателям постоялых дворов, чтобы те прекращали разливать солдатам пиво. Со временем вечерний проход барабанщиков превратился в настоящее представление.

Знаменитый фестиваль военных оркестров - Military Tattoo - каждый август проходит на эспланаде рядом с Эдинбургским замком.