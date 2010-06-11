Посол России ожидает подписания важного флотского документа

Чрезвычайный и полномочный сосол России в Украине Михаил ЗУРАБОВ рассчитывает, что Украина и РФ в ближайшее время подпишут соглашение о порядке проведения инспекций в местах базирования Черноморского флота в Крыму.

«Я ожидаю, что в ближайшее время будет подписано соглашение о порядке проведения инспекций в местах базирования ЧФ РФ на территории Украины», - сказал посол на пресс-конференции, передает УНИАН.

ЗУРАБОВ отметил, что это - очень «существенный и значимый документ», который позволит решать ряд существующих проблем.

28 апреля МИД РФ по результатам заседания подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота Российской Федерации и его пребывания на территории Украины сообщил, что стороны согласовали текст межправительственного договора о взаимодействии при проведении инспекционных мероприятий в местах дислокации воинских формирований российского флота по многосторонним международным документам в области разоружения.