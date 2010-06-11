Военная авиация РФ возобновляет тренировочные полеты в Крыму

Авиаторы Северного флота ВМФ РФ в августе Летчики палубной авиации Северного флота ВМФ России начнут тренировочные полеты на полигоне взлетно-посадочных систем «Нитка» в Крыму в августе этого года. Об этом онлайн-газете «Новый Севастополь» стало известно от информированного источника в штабе Черноморского флота РФ.

По информации источника, договоренность о возобновлении тренировок россиян на украинском комплексе уже достигнута, а окончательный документ будет подписан во время встречи министров обороны Украины и России в Крыму 22-24 июня.

Как подтвердили «Новому Севастополю» в пресс-центре командования Военно-морских сил Украины, «вопрос о возобновлении тренировочных полетов российской палубной авиации на комплексе «Нитка» рассматривается давно, но представители промышленности РФ должны были обследовать и подтвердить работоспособность аэрофинишеров комплекса, ресурс эксплуатации которых вышел в 2008 году».

Кроме того, по информации газеты, за российской стороной числится долг за выполненные в 2007 году полеты в эквиваленте около 700 тысяч долларов США. «Следует отметить, что все эти годы расчеты с украинской стороной Россия проводила не «живыми» деньгами, а запасными частями к самолетам марки Су, как было определено межправительственным соглашением, подписанным в феврале 1997 года», говорится в сообщении.

По информации источника в штабе ВМС Украины, это межправительственное соглашение в самое ближайшее время будет пересмотрено и изменено, так как оно предусматривало испытания и полеты самолетов типа Су-25УТГ, Су-27К и их модификаций, а сейчас у российской стороны приняты на вооружение палубной авиации самолеты Миг-29К и Миг-29КУБ.

Также стало известно, что украинская сторона инициировала переход в расчетах с Россией с «бартерной» схемы оплаты использования полигона «Нитка» на расчеты денежными средствами.

Полигон взлетно-посадочных систем «Нитка» создан в 1980 году для тренировок летного состава корабельной авиации и проведения испытаний авиационной и другой техники, которая используется для обеспечения посадки летательных аппаратов на палубу авианосцев.

Согласно подписанному в 1997 году Соглашению между правительствами Украины и Российской Федерации, полигон «Нитка» с 2001 года используется российской стороной.

В 2005 году директивой министра обороны Украины полигон «Нитка» был подчинен командованию ВМС Украины. В 2006 и в 2008-2009 годах полеты российских морских летчиков на нем не проводились.