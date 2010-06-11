Мэр Евпатории и экс-лидер эсдеков Крыма вступили в Партию регионов

Депутат парламента Крыма Ефим ФИКС, до недавнего времени возглавлявший республиканскую организацию СДПУ(О), и мэр Евпатории Андрей ДАНИЛЕНКО вступили в Партию регионов, сообщила пресс-служба крымской организации ПР.

В четверг, 10 июня, состоялось заседание совета парторганизации.

"Приняты ряд кадровых решений. В ряды Партии регионов вступили депутаты Верховного совета Крыма Ефим ФИКС и Александр СИБИЛЕВ, (которые) в прошлом руководили крымской организацией СДПУ(О)", - говорится в пресс-релизе.

Василий ДЖАРТЫ - лидер крымских регионалов, который возглавляет Совет министров автономии, вручил им, а также мэру Евпатории партбилеты. ДАНИЛЕНКО "давно проявлял симпатию к Партии регионов", отметила пресс-служба.

Помимо этого, совет порекомендовал кандидатуры мэров Армянска, Евпатории и Керчи Валентина ДЕМИДОВА, Андрея ДАНИЛЕНКО и Олега ОСАДЧЕГО на посты председателей соответствующих городских парторганизаций, а кандидатуру директора завода шампанских вин "Новый Свет" Янины ПАВЛЕНКО - на пост главы Судакской городской парторганизации.