10 узбеков, казахов и армян не пустили в Крым
08:57, 11 июня 2010Крым
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Мигрантов отправили домой
|© УНИАН
В частности, два узбека во время предыдущего пребывания в Украине нарушили законодательство, поэтому правоохранительные органы Крыма выдворили их из страны, запретив въезжать на ее территорию.
"Поменяв паспорта на новые, граждане Узбекистана снова появились на украинской границе. Пограничники отправили их домой со штампами в паспорте о запрете въезда сроком на пять лет", - говорится в пресс-релизе.
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