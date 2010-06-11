10 узбеков, казахов и армян не пустили в Крым

Крымские сотрудники пограничной службы десятого июня не пустили в Украину десятерых потенциальных незаконных мигрантов - граждан Узбекистана, Казахстана и Армении, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского управления погранслужбы.

В частности, два узбека во время предыдущего пребывания в Украине нарушили законодательство, поэтому правоохранительные органы Крыма выдворили их из страны, запретив въезжать на ее территорию.

"Поменяв паспорта на новые, граждане Узбекистана снова появились на украинской границе. Пограничники отправили их домой со штампами в паспорте о запрете въезда сроком на пять лет", - говорится в пресс-релизе.