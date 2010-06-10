Саратов: редактор «Бриза» должен был сам подать рапорт об отставке

Председатель севастопольской администрации Валерий Саратов считает, что перед тем, как критиковать в прессе президента Украины - верховного главнокомандующего вооруженных сил и руководство минобороны, Мирослав Мамчак, как офицер, должен был подать рапорт об отставке с должности главного редактора телерадиокомпании Военно-морских сил «Бриз».

В газете «День» 23 апреля опубликована статья «Антидепрессант для оппозиции», в которой было мнение Мамчака как главы украинского общества Севастополя о подписанных в Харькове соглашениях между президентами Украины и России о продлении базирования ЧФ РФ в Крыму. «Сегодня представителей украинского общества Севастополя охватил пессимизмом, поскольку подписанные в Харькове соглашения о продлении базирования Черноморского флота еще на 25 лет, с нашей точки зрения, - это дежурное предательство национальных и государственных интересов Украины», - отмечает Мамчак. Его также удивляет отношение государства к своим Военно-морским силам: «Министр обороны адмирал Ежель недавно признал, что треть кораблей уже использовали свой ресурс и не боеспособны, так как по регламентным документам не имеют права выхода в море. Проект построения корвета для ВМС Украины уже попадает под сомнение, посколькусредстванаэтоневыделяются,заказынапредприятиеотМинистерстваоборонынепоступают<...> Как это ни печально повторять, но народная мудрость дальновидна - Украина фактически кормит чужую, а не свою армию, и флот тоже».

«Каждый может иметь свое мнение по тому или иному вопросу. Если ты, кадровый офицер, редактор ведомственного телевидения, которое входит в систему Минобороны, не согласен с принимаемыми президентом или министром обороны решениями, доказывай, убеждай, отстаивай свою точку зрения, но на закрытых совещаниях. А если президент принял решение и заявил о нём публично, всё, ты как человек военный обязан его принять и исполнять», - цитирует Саратова пресс-служба администрации.

Глава исполнительной власти города считает, что в Украине существует такое понятие, как свобода слова, журналист может и даже должен иметь свою точку зрения по тому или иному вопросу. «Мамчак должен был подать рапорт, уйти с ведомственного телевидения, и как свободный журналист выражать свою точку зрения», - заявил Саратов.

Глава администрации опроверг информацию о попытках севастопольской власти уволить редактора «Бриза» за «пропаганду украинского национализма» и «разжигание вражды к братскому российскому народу».

Вместе с тем, Саратов сообщил, что говорил о Мамчаке с министром обороны, обратив внимание Ежеля на заявления, которые делает в прессе его подчиненный.

«В этом разговоре не шла речь об увольнении господина Мамчака с занимаемой должности. Между тем хочу отметить, что разговор с министром обороны у нас был один на один, и я могу допустить, что после этого он беседовал с главным редактором ТРК ”Бриз”. Я знаю Михаила Брониславовича (Ежеля) очень давно, и ни на секунду не сомневаюсь в его порядочности - он не мог предать огласке содержание нашего разговора. Поэтому ту истерию, которая развернулась вокруг этого вопроса, я считаю не более чем попыткой господина Мамчака, используя общественное мнение, любыми способами удержаться на должности главного редактора ТРК “Бриз”. Такое поведение не достойно офицера Военно-морских сил», - сказал глава администрации Севастополя.