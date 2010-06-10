8-месячные близнецы надышались краской в Гаспре
10:22, 10 июня 2010Крым
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Дети находятся в реанимации
Восьмимесячные дети-близнецы отравились химическим веществом и госпитализированы в больницу в результате окрашивания здания, которое их отец проводил в поселке Гаспра на Южном берегу Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Информация о несчастном случае поступила к спасателям от медиков 9 июня.
Мужчина красил здание, дети находились рядом.
Близнецы отравились парами краски.
Они доставлены в реанимационное отделение больницы.
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