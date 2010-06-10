8-месячные близнецы надышались краской в Гаспре

Восьмимесячные дети-близнецы отравились химическим веществом и госпитализированы в больницу в результате окрашивания здания, которое их отец проводил в поселке Гаспра на Южном берегу Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Информация о несчастном случае поступила к спасателям от медиков 9 июня.

Мужчина красил здание, дети находились рядом.

Близнецы отравились парами краски.

Они доставлены в реанимационное отделение больницы.