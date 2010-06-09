Руководителя телерадиокомпании ВМС уволят по политмотивам?

Депутат Верховной Рады из группы «За Украину!» Иван СТОЙКО инициирует на заседании оборонного парламентского комитета рассмотрение вопроса о возможном увольнении Мирослава МАМЧАКА с должности руководителя телерадиокомпании украинского флота «Бриз».

«Хотел бы, чтобы на заседании присутствовал руководитель ТРК «Бриз» Мирослав МАМЧАК, чтобы узнать реальные причины, почему севастопольская власть требует его увольнения. Мне не хочется верить, что Мирослава МАМЧАКА пытаются освободить по политическим соображениям, но смахивает на то, что так оно и есть. Потому что за ту работу, которую он выполняет в условиях постоянного недофинансирования, его нужно благодарить и беречь на этом посту», - цитирует СТОЙКО официальный сайт «За Украину!».

Депутат заявил, что телерадиокомпания «Бриз» - единственная украиноязычная ТРК в Севастополе, она отстаивает интересы Украины и воспитывает военнослужащих военно-морских сил в патриотическом духе.

«Ему ("Бризу") противостоят СМИ Черноморского флота, которые ведут информационную войну против нас», - считает парламентарий.