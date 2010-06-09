Концепция развития Крыма не предусматривает оффшоров

Концепция инвестиционного развития Крыма, подготовленная Советом министров автономии, не предполагает использования оффшорных инструментов для притока инвестиций в регион, подчеркивает пресс-служба крымского правительства.

«Стратегические планы по экономическому развитию полуострова направлены на привлечение долгосрочных инвестиций из прозрачных источников с устойчивой репутацией», - говорится в заявлении главного управления информационной политики Совета министров.

8 июня постоянный представитель президента Украины в Крыму Сергей КУНИЦЫН предложил создать оффшорную зону в автономии на период до вступления страны в Евросоюз.

«Можно было бы посмотреть, скажем, Крым в качестве того, чтобы здесь были элементы банковского оффшора. Мы же не можем сказать, когда мы туда (в ЕС) вступим, поэтому, почему бы с этим не поработать?», - сказал КУНИЦЫН.