Черноморнефтегаз подготовится к разливам нефти

Главная государственная инспекция Украины по безопасности судоходства (Госфлотинспекция) рекомендовала компании «Черноморнефтегаз», которая занимается добычей и транспортировкой нефти в Черном и Азовском морях, обеспечить готовность к борьбе с возможным аварийным разливом нефтепродуктов.

Компания должна проверить техническое состояние оборудования буровых платформ.

Также Госфлотинспекция рекомендовала «Черноморнефтегазу» провести учения руководящего состава, сообщила пресс-служба министерства транспорта и связи Украины.

По результатам проверок компания составила план мероприятий.

Напомним, на прошлой неделе госкомитет Украины по промбезопасности, охране труда и горному надзору начал проверять безопасность проведения «Черноморнефтегазом» геолого-разведывательных работ. Комитет, учитывая ситуацию, возникшую в Мексиканском заливе после аварии на нефтяной платформе компании British Petroleum, рекомендует ЧНГ разработать мероприятия «по проведению работ в условиях чрезвычайных происшествий».

Справка УНИАН. «Черноморнефтегаз» (Симферополь) входит в состав НАК «Нефтегаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. 100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении «Нефтегаза».