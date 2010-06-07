Дни флотов РФ и Украины нужно сделать единым праздником

Дни флота Украины и Военно-морских сил России нужно объединить и сделать единым праздником, который бы широко отмечался в Севастополе, считает председатель севастопольской государственной администрации Валерий САРАТОВ.

«Имеет право быть постановка вопроса о едином празднике, но решение принимает не администрация, не совет Севастополя, а президент. Мы данный вопрос начнем прорабатывать. Моя личная позиция состоит в том, что праздники неплохо было бы объединить», - сказал САРАТОВ, которого цитирует пресс-служба администрации.

Пока же планируется, что российские военные моряки будут принимать участие в праздновании Дня флота Украины, а украинские - Дня ВМФ России, отмечает губернатор.

День флота Украины отмечается в первое воскресенье июля, день ВМФ РФ - в последнее.