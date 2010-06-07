Госдума РФ готова ратифицировать соглашение о демаркации границы

Государственная дума России готова ратифицировать соглашение о демаркации украинско-российской границы, подписанное в мае министрами иностранных дел двух стран, сообщил УНИАН председатель комитета Госдумы по экономической политике Евгений ФЕДОРОВ.

«Сейчас этот документ находится в правительстве, а точнее - в МИД РФ и готовится к ратификации. Процедура ратификации произойдет сразу после того, как МИД и правительство подготовят проект к внесению в Государственную думу», - сказал он.

По словам депутата, подготовка таких документов обычно занимает несколько месяцев, но правительство может ускорить процесс, как это было с ратификацией соглашения о Черноморском флоте РФ.

Также депутат считает, что Россия и Украина найдут компромиссное решение относительно делимитации границы в Азовском море и Керченском проливе.

«В данном случае очень важна политическая воля, которая позволяет провести интенсивное обсуждение и найти решение, которое всех устраивает», - сказал ФЕДОРОВ.