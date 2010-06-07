Затулин размечтался об украинском государственном в России

В случае предоставления Украиной государственного статуса русскому языку, Россия могла бы рассмотреть вопрос об объявлении украинского вторым государственным на своей территории, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин ЗАТУЛИН.

"Если бы на Украине русский язык стал государственным, я не вижу причин, по которым мы не могли бы в России объявить украинский язык государственным наряду с русским. Хотя бы для того, чтобы было понятно, что мы здесь траспарентны", - сказал российский депутат в понедельник на международном круглом столе "Украина и Россия: новое взаимодействие", который проходит в Ялте в рамках фестиваля "Великое русское слово".

Вместе с тем, ЗАТУЛИН отметил, что высказанное предложение является предметом для "многих обсуждений", поскольку он не является "конечной инстанцией" в принятии подобных решений. "Но помечтать-то можно! Хотя бы на конференции "Великого русского слова", - сказал депутат.

Идея российского парламентария о госстатуса украинского якыка в РФ понравилась уполномоченному Верховной Рады по правам человека Нине КАРПАЧЕВОЙ. "Если бы в Госдуме был поднят вопрос о том, чтобы украинский язык стал государственным на территории Российской Федерации, будьте уверены, что в Украине этот вопрос (о статусе русского языка) решился бы молниеносно", - сказала омбудсман, которая участвовала в форуме.