Отказа Рады от НАТО недостаточно - Затулин

Первый зампредседателя комитета Госдумы России по делам СНГ Константин ЗАТУЛИН приветствует принятие Верховной Радой проекта закона о внешней политике Украины, считая при этом, что для снятия с повестки дня вопроса о вступлении страны в НАТО необходимо провести референдум.

Украинский парламент 3 июня принял за основу президентский проект закона - Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает исключить из законодательства нормы, по которым государство интегрируется в евроатлантическое пространство безопасности и хочет приобрести членство в НАТО. Президент также предлагает определить приоритетом внешней политики Украины приобретение членства в Евросоюзе.

"Мы отмечаем тот факт, что принят в первом чтении закон об основах внутренней и внешней политики, и, когда речь идет о внешнеполитическом позиционировании Украины, в этом законе более нет иррационального стремления во что бы то ни стало вступить в Североатлантический Альянс. Но разве не более последовательно было бы провести не просто голосование в Верховной Раде, а (всеукраинский) референдум, чтобы закрыть этот вопрос не только для нынешнего состава Верховной Рады, но и на много лет вперед?", - сказал российский депутат на международном круглом столе "Украина и Россия: новое взаимодействие", который проходит в понедельник в Ялте в рамках фестиваля "Великое русское слово".