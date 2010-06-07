Россия торопит Украину с ответом на экономические предложения

Предложения России украинской стороне, касающиеся сферы экономики, действительны ограниченный период времени, на них следует отреагировать в течение ближайших полутора лет, заявил посол РФ Михаил ЗУРАБОВ.

«Предложения, которые на сегодняшний день россияне формулируют украинским коллегам, конечно, имеют строго ограниченное время. Если не будет реакции в течение полугода-года-полутора, Россия будет решать, к сожалению, проблемы самостоятельно», - сказал дипломат на круглом столе «Украина и Россия: новое взаимодействие», который проходит в Ялте в рамках фестиваля «Великое русское слово».

По словам ЗУРАБОВА, в последние годы в России сформировалась достаточно «организованная система управления» и есть довольно мощные финансовые возможности, поэтому страна «крайне заинтересована в быстром стабильном развитии по модернизационному пути». «Это единственный выход из сложившейся ситуации», - сказал посол.

ЗУРАБОВ считает, что соглашение о продлении базирования Черноморского флота России в Крыму до 2042-го года в обмен на снижение для Украины цены на российский газ позволяет украинскому государству «перевести дух» и дает ему возможность заняться серьезными реформами.

Вместе с тем, сказал дипломат, для проведения реформ нужна сильная власть. «Сильная власть - та, которая может собрать налоги. В Украине в полной мере это не осуществляется. Прежде всего, речь идет о крупных, зачастую - структурообразующих, отраслях и предприятиях», - сказал посол.

ЗУРАБОВ уверен, что если страна проявит «свою равноудаленность» и налоги будут собираться должным образом, то это повлияет на уровень коррупции. «Это (налоги и коррупция) - две прямые, тесно связанные между собой вещи», - сказал дипломат.