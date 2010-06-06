Фестиваль военных оркестров состоится в Севастополе

Международный фестиваль военных оркестров Sevastopol Military Tattoo, посвященный празднованию Дня Севастополя, намечен на 12-14 июня в городе-герое, сообщила пресс-служба Черноморского флота России.

"В течение трех дней севастопольцы и гости города смогут оценить музыкальные произведения в исполнении оркестра штаба Черноморского флота Российской Федерации, национального президентского оркестра Украины, ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины, оркестра ВМС Украины, оркестра МВД Крыма, оркестра 9-й легкой танковой бригады из Франции, музыкального оркестра ВМС "Северное море" из Германии и военно-исторического оркестра "Мехтер" из Турции", - говорится в пресс-релизе.

В программу войдут сольные выступления военных оркестров, концерты, а также "демонстрация военных ритуалов", шоу трубачей, барабанщиков и волынщиков, музыкально-хореографические номера.

Завершит фестиваль дефиле военных оркестров.

Sevastopol Military Tattoo является одним из проектов международного фестиваля искусств "Война и мир".