Житель Крыма убил соседа и обстрелял милиционеров (фото)

Сотрудник милиции применил оружие для обезвреживания жителя крымского села, который 5 июня с крыши своего дома открыл стрельбу по соседу и милиционерам, убив пожилого мужчину, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

В милицию поступило сообщения, что житель бахчисарайского села Малиновка вооружился и угрожает убийством сожительницы. «Местный житель, 1972 года рождения, имеющий психическое расстройство и неоднократно проходивший лечение в психоневрологическом диспансере, вооружившись охотничьим ружьем, залег в кустах, высказывая намерение застрелить сожительницу, как только та вернется домой», - говорится в пресс-релизе.

Участковый сообщил о ситуации начальству, попросил соседей не выходить на улицу и привел к дому мужчины его мать. На место происшествия выехали руководитель крымского управления МВД Александр ПРОСОЛОВ, его заместитель, начальник бахчисарайского райотдела милиции и бойцы спецподразделения «Беркут».

Женщина не смогла успокоить сына. Он забрался на крышу дома - с нее хорошо просматривался двор. Пока милиционеры пытались вступить в переговоры с вооруженным человеком, из соседнего дома во двор вышла пожилая супружеская пара. Мужчина начал уговаривать соседа сдаться милиции. В ответ раздался выстрел - старик упал, затем последовали выстрелы в сторону правоохранителей.

Снайпер выстрелил мужчине в ногу, это позволило его обезвредить. Крымчанина под конвоем доставили в больницу. Соседи заявили, что он часто употреблял марихуану.

«В общей сложности мужчина произвел около десяти выстрелов. Пожилой сосед скончался. На его теле эксперт-криминалист насчитал 11 входных отверстий от картечи, три из которых - сквозные», - отмечает милиция.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статьям «умышленное убийство» и «посягательство на жизнь работника правоохранительного органа».Мужчине грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненно. Будет проведена психиатрическая экспертиза.

Фото пресс-службы милиции