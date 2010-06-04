Земельную аферу на $8 миллионов провернули в Севастополе

Служба безопасности Украины раскрыла аферу с двенадцатью и девятью гектарами земли в Севастополе, нанесшей государству почти 64 миллиона гривен убытка, и вместе с прокуратурой возбудила уголовное дело в отношении директора юридической компании, которому инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах.

Как сообщила пресс-служба севастопольского управления СБУ, летом прошлого года в Киеве на подставных лиц был зарегистрирован кооператив для обслуживания жилищно-строительного товарищества. Директор юридической компании, не являясь членом кооператива и не имея никаких официальных полномочий, но с печатью товарищества, обратился в севастопольскую государственную администрацию с письмом о бесплатном выделении 12 га в районе бухты Матюшенко на Северной стороне города. Обоснование - якобы у обслуживающего кооператива там находилась в собственности площадка для отдыха.

На основании поддельных документов власти Севастополя распорядились передать участок. В конце года кооператив получил госакт на право собственности.

Севастопольские подставные лица в марте 2010 года за незначительное вознаграждение подписали и заверили у частного нотариуса протокол собрания членов кооператива о передаче права собственности на земучасток стоимостью 28,7 млн. грн. представителю иностранной компании. Куратором фиктивной сделки был директор юркомпании. Став собственниками земли у моря, иностранная фирма распространила в Интернете инвестиционное предложение.

Аналогичная схема практически с теми же подставными лицами и с той же иностранной компанией была использована при бесплатном получении 8,88 га земли стоимостью 35,2 млн. грн. на берегу моря в районе парка Победы. После выдачи госакта на право собственности одно из городских агентств недвижимости выставило участок на продажу.

Дело в отношении директора юридической компании возбуждено по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. Ему придется ответить за мошенничество в особо крупных размерах, фиктивное предпринимательство, принесшее крупный ущерб государству, подделку и использование поддельных документов и легализацию доходов, полученных в особо крупных размерах преступным путем.