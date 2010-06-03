Дело об убийстве владельца ночного клуба ушло в суд
16:09, 03 июня 2010Крым
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Фигурируют четверо молодчиков
Прокуратура направила в Апелляционный суд Крыма уголовное дело в отношении четверых жителей Севастополя, которые обвиняются в организации драки в симферопольском ночном клубе «Z», закончившейся гибелью владельца заведения.
«Двоим дебоширам предъявлено обвинение в умышленном убийстве и хулиганстве, они находятся под арестом. Двум другим инкриминировано совершение хулиганских действий», - говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.
Потасовка произошла в популярном клубе в центре Симферополя в ночь на 13 февраля.
Владелец заведения, гражданин России, погиб в результате полученных в драке тяжких телесных повреждений.
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