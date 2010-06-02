Курсы по изучению Корана открываются в Симферополе

Духовное управление мусульман Крыма с 14 июня открывает курсы по обучению Корана при мечети Сеит Сеттар в Симферополе, сообщает крымский муфтият.

На курсы приглашаются мусульмане в возрасте от семи лет.

«Каждый мусульманин имеет возможность, распорядившись наилучшим образом своим временем в благословенные месяцы Раджаб, Шабан и Рамадан, научиться чтению священного Корана и научить ему своих детей», - говорится в сообщении.

Коран - священная книга мусульман /приверженцев ислама/. В ней насчитывается 114 сур /глав/. Главы разделены на аяты /стихи/.

В этом году отмечается 1400-летие ниспослания священной книги.