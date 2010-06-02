Ялта на два дня станет таможенной столицей СНГ

Заседание руководителей таможенных администраций участниц Содружества независимых государств намечено на 8-9 июня в Ялте, сообщила пресс-служба украинской таможни.

"В Ливадийском дворце соберутся главные таможенники Украины, России, Беларуси, Армении, Узбекистана, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Азербайджана и Киргизии", - говорится в пресс-релизе.

Руководители таможенных администраций поговорят о разработке единого подхода к борьбе с национальной и международной коррупцией, о противодействии контрабанде, перекрытии транснациональных наркотрафиков, кадровой подготовке специалистов и обсудят другие вопросы.

Запланировано подписание ряда соглашений.