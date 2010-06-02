Крестный ход с восхождением на гору пройдет в Крыму

Крестный ход с восхождением на гору Святого Иоанна к развалинам древнего православного храма состоится в Крыму шестого июня - в день всех святых, в земле российской просиявших, сообщила Симферопольская и крымская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата.

"Гора Святого Иоанна (Пахкал-Кая) - одна из вершин главной гряды крымских гор. На ней во время Великой Отечественной войны располагался партизанский пост наблюдения за дорогой Симферополь - Алушта, и до сих пор еще сохранились камни фундамента средневековой церкви-крепости", - говорится в пресс-релизе.

Православные паломники посетят развалины монастыря, освященного "во имя святого пророка Иоанна Предтечи", и примут участие в молебне.

Крестный ход проводится по благословению митрополита Симферопольского и крымского ЛАЗАРЯ. Он начнется в 12 часов от Ангарского перевала.

Епархия приглашает принять участие в восхождении на гору прихожан ее храмов, священнослужителей канонической православной церкви, военнослужащих, казаков, православную молодежь и всех желающих, но просит заранее "рассчитать свои силы", поскольку подъем - довольно трудный.