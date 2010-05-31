Учиться меньше, чем за 10 тысяч в год, - даром учиться?

Качественное обучение в украинских высших учебных заведениях не может стоить меньше десяти тысяч гривен в год, заявил министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК, передает УНИАН.

По его словам, объективные подсчеты и результаты проверок профильных ведомств показали, что качественное предоставление образовательных услуг студенту невозможно “за сумму менее 10 тысяч гривен, а в город-миллионерах - 12-14 тысяч”.

“Все, кто делает это за меньшие деньги, - или демпингуют на рынке, или манипулируют с предоставлением образовательных услуг”, - сказал министр на пресс-конференции в Киеве.

ТАБАЧНИК отметил, что показатели совпали с расчетами стоимости услуг обучения в частных вузах.

Минобразования не вмешивается в установление вузами размеров оплаты, добавил министр.