Учиться меньше, чем за 10 тысяч в год, - даром учиться?
Подсчеты и результаты проверок
Качественное обучение в украинских высших учебных заведениях не может стоить меньше десяти тысяч гривен в год, заявил министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК, передает УНИАН.
По его словам, объективные подсчеты и результаты проверок профильных ведомств показали, что качественное предоставление образовательных услуг студенту невозможно “за сумму менее 10 тысяч гривен, а в город-миллионерах - 12-14 тысяч”.
“Все, кто делает это за меньшие деньги, - или демпингуют на рынке, или манипулируют с предоставлением образовательных услуг”, - сказал министр на пресс-конференции в Киеве.
ТАБАЧНИК отметил, что показатели совпали с расчетами стоимости услуг обучения в частных вузах.
Минобразования не вмешивается в установление вузами размеров оплаты, добавил министр.