Украина инициирует создание причерноморской зерновой биржи

Укра­и­на ини­ци­и­ру­ет со­зда­ние бир­жи для тор­гов­ли зер­ном стран Причерноморского региона и продолжает обсуждать идею организации причерноморского зернового пула с Россией и Казахстаном, заявил министр аграрной политики страны Николай ПРИСЯЖНЮК.

«На сегодняшний день есть определенные научные расчеты того, насколько эффективно или неэффективно (создавать пул)», - сказал министр на брифинге в Симферополе.

Вместе с тем, ПРИСЯЖНЮК заявил, что за пять лет, пока «тормозилась идея» создания пула, Казахстан «развернул зерновые потоки на Китай», а российская зерновая кампания построила «достаточно много элеваторов» на Черном море, на своей территории - правда, мелководье не позволяет грузить там крупные судна.

«Есть определенные сложности, но мы планомерно идем к этой цели. Плюс ко всему мы выступили инициаторами создания причерноморской зерновой биржи», - сказал украинский министр.

По его словам, создание такой биржи позволит «не заниматься хеджированием контрактов на чикагской бирже».

«Нас поддерживает Франция, нас поддерживает Германия и все причерноморские страны. Мы в этом направлении будем двигаться», - заявил ПРИСЯЖНЮК.

Россия, Украина и Казахстан производят 29% зерна в мире, добавил чиновник.