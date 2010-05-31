В Украине подумывают ввести «продуктовые» карточки

Министерство аграрной политики Украины предлагает отказаться от государственного регулирования цен на продукты и выдавать малообеспеченным гражданам страны «социальные карточки» для приобретения продукции сельхозпроизводителей.

«Я считаю, нет ничего зазорного, если страна выпустит социальные карточки. Такие карточки есть во всех развитых странах», - сказал министр Николай ПРИСЯЖНЮК на брифинге в Симферополе после совещания по развитию аграрного комплекса крымского полуострова.

По словам чиновника, министерство агрополитики не должно заниматься обеспечением бедных украинцев продуктами по минимальным ценам.

«Наша задача - вырастить, обеспечить продовольственную безопасность и дороже продать. Если есть население, которое не соответствует среднему уровню социального обеспечения, (то его проблемы) должно решать министерство социальной защиты и министерство экономики», - сказал ПРИСЯЖНЮК.

Министр заявил, что если государство требует от аграриев сдерживать цены, то оно должно предусмотреть компенсации.

«Или пусть нам дают компенсацию, или пусть лучше вводят социальные карточки», - заявил ПРИСЯЖНЮК на совещании.