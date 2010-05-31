В Ялту завезут жирафов

Ялтинский зоопарк «Сказка» планирует в июне привезти шестерых молодых жирафов из Африки в Украину, сообщил УНИАН директор зверинца Олег ЗУБКОВ.

Он утверждает, что жирафы прибудут в Украину впервые с 1960-х годов.

Сейчас в Йоханнесбурге заканчивается карантин животных, затем на самолете их доставят в Москву, оттуда - автотранспортом в Ялту.

Жирафов везут в Украину с максимальными мерами предосторожности.

«Конечно, застраховаться полностью от каких-то неприятностей очень сложно, потому что дорога, таможня, перелеты на огромной высоте для таких животных - это стресс. Я надеюсь, что уже в июне посетители «Сказки» смогут увидеть молодых жирафов», - заявил директор зоопарка.

«В 2002 году были попытки ввоза взрослого жирафа, но они закончились неудачей. Это очень специфические животные. Очень сложный и дорогой во всех отношениях проект. Ценность группы состоит в том, что это будет новая кровь, ввезенная таким образом в Европу. Наверное, привезти жирафов из Европы было бы приятнее, но Евросоюз в Украину не отдает жирафов, поскольку не хочет выпускать таких животных из ЕС. Хотя они там рождаются - достаточно хорошо и успешно. Мои попытки в ряде стран Европы заканчивались только тем, что там хотели просто избавиться от гибридных животных», - заявил директор зверинца.