ФСБ будет в Крыму под присмотром

Служба безопасности Украины имеет способы и средства противодействия возможным недружественным действиям сотрудников Федеральной службы безопасности России на Черноморском флоте РФ, заявил глава СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.

«Если мы говорим о том, что у нас есть иностранная база, то понятно, что она имеет экстерриториальное происхождение, соответственно, осуществлять контрразведывательную работу на территории кораблей Черноморского флота мы не можем. Давайте скажем по-другому: всем известно, что в рамках посольств работают реальные офицеры разведки, но никто ведь не возмущается по этому поводу?!», - сказал ХОРОШКОВСКИЙ в интервью газете «КоммерсантЪ» (№ 88, 31 мая) на вопрос, получил ли он в ходе переговоров с главой ФСБ Александром БОРТНИКОВЫМ гарантии того, что сотрудники ФСБ на ЧФ РФ не будут осуществлять недружественную деятельность.

По словам руководителя украинской спецслужбы, если они начинают проводить недружественные действия, их выдворяют. «Так и в данном случае: все должно происходить исключительно в рамках регламентированных норм», - сказал глава СБУ.

ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что украинские спецслужбы будут осведомлены о проведении таких действий. «Мы не обязаны никого контролировать, если человек действует в рамках закона. Если сотрудники ФСБ будут выходить за пределы законодательного поля Украины, у нас есть все способы и средства для противодействия», - сказал он.

19 мая главы СБУ Украины и ФСБ России подписали соглашение о сотрудничестве, который включает возвращение сотрудников российской спецслужбы в Севастополь.