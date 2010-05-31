76 из 100 депутатов создали коалицию

Семьдесят шесть из ста депутатов Верховного совета Крыма подписали коалиционное соглашение и сформировали большинство в парламенте автономии для реализации программы президента Виктора ЯНУКОВИЧА «Украина для людей», заявил спикер Владимир КОНСТАНТИНОВ.

В состав коалиции вошли представители Партии регионов, фракций «Блок Куницына», «Союз», «Блок Витренко «Народная оппозиция», «Солидарность» и депутатской группы «Русское единство».

Соглашение не подписали депутаты из фракций «Блок Юлии Тимошенко», «Курултай-Рух» и «Коммунисты».

«Мы формируем наши действия вокруг программы президента. Главная задача /коалиции/ - создание благоприятного климата для реализации программы /ЯНУКОВИЧА/. Мы признаем, что между нами есть политические различия, но они не носят конфронтационного характера», - сказал КОНСТАНТИНОВ, который является членом Партии регионов, на пресс-конференции в Симферополе.

Подписанты собираются агитировать сторонников своих общественно-политических сил создавать подобные коалиции на региональном уровне - в городах и поселках Крыма.

Руководство автономии не настроено на кадровые изменения в крымском правительстве, где сейчас есть представители Компартии, не вошедшие в новосозданную коалицию. «На сегодняшний день желания осуществлять перетряску в Верховном совете, в Совете министров нет», - сказал журналистам первый вице-спикер Крыма, представитель «Русского единства» Сергей ЦЕКОВ.